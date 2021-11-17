Александр Сидякин уйдет с поста руководителя администрации главы Башкортостана

В Башкортостане продолжаются громкие кадровые перестановки: теперь появилась информация о том, что может смениться руководитель администрации главы республики.
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Республиканские СМИ со ссылкой на источники в правительстве пишут о том, что Александр Сидякин ушел в отпуск и может уйти после него в отставку.
Сидякин возглавил администрацию Радия Хабирова в 2018 году, когда Хабиров был еще врио.
Администрацию временно возглавит его первый заместитель по внутренней политике Урал Кильсенбаев. В 2018-2019 годах Кильсенбаев управление по общественно-политическому развитию.
16 ноября стало известно, что должность глава Госкомтуризма Башкортостана покинула Эльмира Туканова, не проработав и года.
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