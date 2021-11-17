18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Александр Сидякин уйдет с поста руководителя администрации главы Башкортостана

В Башкортостане продолжаются громкие кадровые перестановки: теперь появилась информация о том, что может смениться руководитель администрации главы республики.

vk.com/a_sidyakin

Республиканские СМИ со ссылкой на источники в правительстве пишут о том, что Александр Сидякин ушел в отпуск и может уйти после него в отставку.

Сидякин возглавил администрацию Радия Хабирова в 2018 году, когда Хабиров был еще врио.

Администрацию временно возглавит его первый заместитель по внутренней политике Урал Кильсенбаев. В 2018-2019 годах Кильсенбаев управление по общественно-политическому развитию.

16 ноября стало известно, что должность глава Госкомтуризма Башкортостана покинула Эльмира Туканова, не проработав и года.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: