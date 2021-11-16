Глава Госкомтуризма Башкортостана покинула должность, не проработав и года

Эльмира Туканова заняла пост главы Госкомтуризма в феврале 2021 года. 16 ноября стало известно, что она покидает должность по собственному желанию. Теперь ведомство временно возглавит ее первый заместитель Ринат Фаткуллин.

О причинах ухода с должности ничего не известно, последние записи в соцсетях Тукановой посвящены работе. Ранее она возглавляла Центр развития туризма Свердловской области.

В роли главы Госкомтуризма Туканова курировала развитие в республике глэмпингов по республиканской и федеральной программам.