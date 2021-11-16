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Глава Госкомтуризма Башкортостана покинула должность, не проработав и года

Глава республики Радий Хабиров подписал указ об освобождении Эльмиры Тукановой от должности председателя Государственного комитета Башкортостана по туризму.

instagram.com/elmira_tukanova

Эльмира Туканова заняла пост главы Госкомтуризма в феврале 2021 года. 16 ноября стало известно, что она покидает должность по собственному желанию. Теперь ведомство временно возглавит ее первый заместитель Ринат Фаткуллин.

О причинах ухода с должности ничего не известно, последние записи в соцсетях Тукановой посвящены работе. Ранее она возглавляла Центр развития туризма Свердловской области.

В роли главы Госкомтуризма Туканова курировала развитие в республике глэмпингов по республиканской и федеральной программам.

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