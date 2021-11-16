Бывший глава Ишимбайского района возглавил аппарат правительства Башкортостана

42-летний Азамат Абдрахманов заменит Илшата Тажитдинова на посту руководителя аппарата правительства. Последний останется вице-премьером.

В 2020 году жители республики потребовали отправить Абдрахманова в отставку из-за участия в разгоне митинга в защиту Куштау. Тогда районный совет ограничился замечанием за нарушение этики.

Радий Хабиров неоднократно отмечал организаторские навыки Абдрахманова и выделял его среди других глав муниципалитетов.