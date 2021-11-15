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В Уфе подорожает проезд в автобусах по нескольким маршрутам

Администрация Уфы сообщает об изменении цен на проезд в общественном транспорте по популярным городским маршрутам.

ufacity.info

На маршрутах №55с, №209, №229, №235 и №243 стоимость проезда повысится до 35 рублей, в том числе по карте «Алга».

Проезд на маршрутах №211 и №266 обойдется в 30 рублей вне зависимости от способа оплаты.

На маршрутах №228 и №249 проезд при оплате наличкой или банковской картой будет стоить 30 рублей, при оплате картой «Алга» – 25 рублей.

Эти изменения вступят в силу 25 ноября.

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