В Уфе не рассматривают идею допуска в автобусы по QR-кодам

Ранее республиканский профсоюза работников автотранспорта выдвинул предложение разрешить перевозку в городском общественном транспорте только привитых пассажиров.
Представитель отдела транспорта и связи сообщил о том, что пока эта мера в мэрии даже не обсуждалась, так как в транспортной сфере просто нет возможности организовать проверку QR-кодов.
По его мнению, такая мера создаст транспортный коллапс: водитель должен следить за дорогой, кондуктор – выдавать билеты, контролировать вход в транспорт просто некому.
По состоянию на 12 ноября инициативу профсоюза не поддержали ни в одном городе Башкортостана.
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