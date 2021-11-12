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В Уфе не рассматривают идею допуска в автобусы по QR-кодам

Ранее республиканский профсоюза работников автотранспорта выдвинул предложение разрешить перевозку в городском общественном транспорте только привитых пассажиров.

Представитель отдела транспорта и связи сообщил о том, что пока эта мера в мэрии даже не обсуждалась, так как в транспортной сфере просто нет возможности организовать проверку QR-кодов.

По его мнению, такая мера создаст транспортный коллапс: водитель должен следить за дорогой, кондуктор – выдавать билеты, контролировать вход в транспорт просто некому.

По состоянию на 12 ноября инициативу профсоюза не поддержали ни в одном городе Башкортостана.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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