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В Башкортостане барам, ресторанам и клубам разрешили работать по ночам

С конца октября запрещалось «проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания, за исключением дистанционной торговли (доставки)» в период с 23.00 до 6.00.

В новой редакции указа о введении режима повышенной готовности этот пункт отменен. В пресс-службе администрации Радия Хабирова подтвердили, что теперь заведениям разрешено работать по ночам.

С 10 ноября посещение гипермаркетов и других торговых помещений площадью более 1 000 кв. м. разрешено только при предъявлении одного из документов:

– сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19;

– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;

– справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

С первого декабря только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном недавно коронавирусе будут заселять в профилактории, санатории и дома отдыха.

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