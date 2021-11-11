В Башкортостане барам, ресторанам и клубам разрешили работать по ночам

В новой редакции указа о введении режима повышенной готовности этот пункт отменен. В пресс-службе администрации Радия Хабирова подтвердили, что теперь заведениям разрешено работать по ночам.

С 10 ноября посещение гипермаркетов и других торговых помещений площадью более 1 000 кв. м. разрешено только при предъявлении одного из документов:

– сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19;

– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;

– справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

С первого декабря только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном недавно коронавирусе будут заселять в профилактории, санатории и дома отдыха.