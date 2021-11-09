В Уфе уже на этой неделе могут ввести запрет на проезд в автобусах для непривитых от Covid-19

Девятого ноября на совещании в администрации Сергей Греков сообщил о том, что до конца недели рассмотрит вопрос допуска в общественный транспорт только по QR-кодам.

По-прежнему не ясно, будет ли сделано исключение для людей, имеющих медотвод или переболевших недавно коронавирусом.

Предложение направят в республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, где примут окончательное решение. Помимо Уфы, инициативу на рассмотрение приняли и в Стерлитамаке.

В начале ноября в Уфе провели проверки автобусов, по итогам которых пришли к выводу, что подавляющее большинство пассажиров (около 90%) носит маски.