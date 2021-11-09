В Уфе уже на этой неделе могут ввести запрет на проезд в автобусах для непривитых от Covid-19

Общественный транспорт – только для привитых: с такой инициативой выступил профсоюз работников автомобильного транспорта.
Девятого ноября на совещании в администрации Сергей Греков сообщил о том, что до конца недели рассмотрит вопрос допуска в общественный транспорт только по QR-кодам.
По-прежнему не ясно, будет ли сделано исключение для людей, имеющих медотвод или переболевших недавно коронавирусом.
Предложение направят в республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, где примут окончательное решение. Помимо Уфы, инициативу на рассмотрение приняли и в Стерлитамаке.
В начале ноября в Уфе провели проверки автобусов, по итогам которых пришли к выводу, что подавляющее большинство пассажиров (около 90%) носит маски.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.