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В Уфе уже на этой неделе могут ввести запрет на проезд в автобусах для непривитых от Covid-19

Общественный транспорт – только для привитых: с такой инициативой выступил профсоюз работников автомобильного транспорта.

Девятого ноября на совещании в администрации Сергей Греков сообщил о том, что до конца недели рассмотрит вопрос допуска в общественный транспорт только по QR-кодам.

По-прежнему не ясно, будет ли сделано исключение для людей, имеющих медотвод или переболевших недавно коронавирусом.

Предложение направят в республиканский штаб по борьбе с коронавирусом, где примут окончательное решение. Помимо Уфы, инициативу на рассмотрение приняли и в Стерлитамаке.

В начале ноября в Уфе провели проверки автобусов, по итогам которых пришли к выводу, что подавляющее большинство пассажиров (около 90%) носит маски.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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