В Уфе возбуждено уголовное дело из-за планов по застройке лесопарковой зоны

По версии следствия, в 2019-2020 годах Горсовет Уфы утвердил изменения в Генплан города без проведения общественных слушаний, жителей не поставили в известность о планируемом изменении границ парковой зоны с вырубкой деревьев.

Освободившаяся территория была одобрена под застройку. С подачи уфимских активистов этим вопросом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, поручив проверить информацию о незаконной застройке в Уфе.

Возбуждено уголовное дело о халатности, сейчас правоохранители допрашивают сотрудников Горсовета и изучают изъятые документы.