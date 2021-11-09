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В Уфе возбуждено уголовное дело из-за планов по застройке лесопарковой зоны

В октябре 2021 года стало известно, что следственный комитет Октябрьского района Уфы начал проверку по обращению группы активистов о незаконном изменении Генплана города.

По версии следствия, в 2019-2020 годах Горсовет Уфы утвердил изменения в Генплан города без проведения общественных слушаний, жителей не поставили в известность о планируемом изменении границ парковой зоны с вырубкой деревьев.

Освободившаяся территория была одобрена под застройку. С подачи уфимских активистов этим вопросом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, поручив проверить информацию о незаконной застройке в Уфе.

Возбуждено уголовное дело о халатности, сейчас правоохранители допрашивают сотрудников Горсовета и изучают изъятые документы.

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