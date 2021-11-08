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В Башкортостане санатории будут принимать только вакцинированных

Восьмого ноября на совещании в правительстве республики Радий Хабиров озвучил решения, принятые на оперативном штабе по коронавирусу.

«Мы приняли решение и внесли в указ, что с первого декабря заселение в профилактории, санатории и дома отдыха будет проводиться только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном недавно коронавирусе», – сказал Радий Хабиров.

Также глава республики напомнил, что школьные каникулы продлеваются до 14 ноября включительно. Вузы и сузы с восьмого ноября учатся дистанционно.

Ранее мы писали о том, что в Башкортостане предложили запретить проезд в общественном транспорте непривитым. В ближайшее время инициативу рассмотрят главы администраций Уфы и Стерлитамака.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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