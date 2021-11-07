Дождь со снегом: погода в Уфе 8-13 ноября

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Уфе будет облачно и без осадков, температура – до +5° и до +6° соответственно, в ночь на вторник – снег с дождем, утром возможен гололед.

В среду днем ожидаются кратковременные осадки в виде снега и дождя при температуре до +3°. Четверг будет самым солнечным и холодным днем на этой неделе: до -1° без осадков, в пятницу – до 0° и снова снег с дождем.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 8-10 ноября местами пройдут дожди со снегом, местами гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер будет умеренный с порывами до сильного, температура не поднимается выше +6°.