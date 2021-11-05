Власти Башкортостана определились с продлением выходных после 7 ноября

Многие регионы уже приняли решение о продлении внеплановых оплачиваемых выходных после седьмого ноября из-за тяжелой ситуации по коронавирусу.
На заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу было принято решение отказаться от продления выходных, так как введенные ранее в регионе ограничения дали положительный эффект.
Школьные каникулы продлеваются до 14 ноября. Детсады с восьмого ноября возвращаются к обычному режиму работы.
Вузы и колледжи возобновят обучение с восьмого ноября, пока – в дистанционном формате.
По состоянию на пятое ноября первым компонентом в республике привито более 1,7 млн человек. Всего планируют вакцинировать почти 2,5 млн человек.
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