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В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам четвертой недели октября 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 25 октября по первое ноября сильнее всего подорожали: помидоры (9,1%), огурцы (5,9%), яйца (3,1%) и гречка (3%). Цена на овощи в республике стабильно растет с начала сентября.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на макароны (2,4), молоко и говядину (по 2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – пшено (2,6%), черный чай (2,1%), рис и морковь (по 1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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