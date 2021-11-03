В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 25 октября по первое ноября сильнее всего подорожали: помидоры (9,1%), огурцы (5,9%), яйца (3,1%) и гречка (3%). Цена на овощи в республике стабильно растет с начала сентября.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на макароны (2,4), молоко и говядину (по 2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – пшено (2,6%), черный чай (2,1%), рис и морковь (по 1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.