У заместителя главы ГИБДД Башкортостана прошли обыски

Региональные СМИ сообщают о том, что дома и в кабинете у Сагитова оперативники провели обыск, сам он на некоторое время был задержан. Была информация о том, что суд якобы выбирает меру пресечения, однако она оказалась ложной: на следующий день, третьего ноября, он уже вышел на работу. По неофициальной информации, проверяли какие-то данные, связанные с делом Шайбакова, в МВД комментировать инцидент отказались.

Ранее мы писали о том, что суд изъял имущество бывшего начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Ильдуса Шайбакова и его семьи.

Шайбаков подозревается в получении взяток в особо крупном размере и посредничестве при их получении. Весной 2021 года во время стандартной антикоррупционной проверки у него обнаружили неподтвержденное имущество на 44 млн рублей.

Бывший глава ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов после сентябрьских выборов вошел в комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ.

Тем временем череда коррупционных скандалов, связанных с деятельностью ГИБДД, в республике не прекращается: недавно за взятки были арестованы инспектор и ее коллега.