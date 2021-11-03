В одном из торговых центров Уфы возобновил работу мобильный пункт вакцинации

Из-за введенных в октябре суровых коронавирусных ограничений в республике резко возрос спрос на вакцинацию. В связи с этим Минздрав заново разворачивает закрытые ранее мобильные пункты.
С третьего ноября возобновляет работу мобильный пункт вакцинации в ТЦ «МЕГА» (Рубежная, 174).
Он будет работать ежедневно с 14.00 часов до 20.00 часов (включая выходные и праздничные дни).
В этом пункте работа организована в соответствии со всеми стандартами, включая отдельное помещение для приема врача и наблюдение за привитыми в течение 30 минут после проведения вакцинации.
Ранее глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что эпидемия в республике вышла на плато. В ближайшее время ожидается разрешение вакцинации для подростков и детей. Они просто будут получать уменьшенную дозу препаратов.
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