Реконструкция старого моста в Уфе обойдется в 3,4 млрд рублей

Три года назад этот мост в створе улицы Воровского закрывали на ремонт, но уже тогда стало ясно, что требуется замена многих элементов и капитальная перестройка моста. По текущим прогнозам, его эксплуатацию можно продлить максимум на 2-3 года.

Было принято решение начать работы после открытия нового моста-вставки, которое состоялось первого ноября.

Начальник дорожного управления администрации Уфы Константин Паппе сообщил ТАСС о том, во сколько обойдется весь проект реконструкции и сколько продлятся работы:

«Расходы на реконструкцию моста соизмеримы со стоимостью нового моста-вставки, который стоил порядка 3,4 млрд рублей. По проекту организации срок работ – до 42 месяцев, но мы будем их оптимизировать для снижения сроков.

Мост состоит из стали и железобетона, причем сталь не сварная и не совсем предназначена для использования в мостах, ее необходимо заменить полностью. То есть пролетное строение будет демонтировано полностью, и вместо стали в нем будет использована железобетонная конструкция. А сам мост будет цельнометаллическим, как два рядом стоящих. Арка тоже будет демонтирована, но будет восстановлена обратно для придания объекту эстетического вида», – цитирует издание Паппе.