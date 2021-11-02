«БашРТС» заявила о «незначительном» росте платы за отопление по сравнению с прошлым годом

Крупнейший в Башкортостане поставщик тепла ООО «БашРТС» сообщил о завершении формирования счетов за октябрь 2021 года.
«Компания "БашРТС" завершила формирование начислений за тепло и горячую воду по итогам октября. В среднем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма платы в домах с общедомовым прибором учета тепловой энергии незначительно выросла, что связано с более низкой температурой наружного воздуха в октябре 2021 года.
А в домах без счетчика нормативные ежемесячные начисления будут одинаковыми в течение всего отопительного периода (восемь месяцев).
Электронные квитанции уже доступны в личном кабинете клиента ООО "БашРТС", а бумажные платёжные документы будут доставлены в ближайшее время», – говорится в заявлении компании.
Также в «БашРТС» напомнили о последствиях несвоевременной оплаты: к ним «относятся начисление пени, включение в реестр Национального бюро кредитных историй (НБКИ), принудительное взыскание долга службой судебных приставов, в том числе посредством наложения ареста на имущество, денежные средства и ценные бумаги должника, запрета совершения регистрационных действий с имуществом».
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