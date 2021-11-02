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В Уфе откроется первый магазин «Вкусвилл»

«Вкусвилл» – это розничная сеть супермаркетов, специализирующаяся на продуктах здорового питания.

В Уфе появился баннер, сообщающий о скором открытии первого в городе магазина. Он расположится по адресу: улица Ленина, 26 (ближайшая остановка транспорта – «Гостиный двор»), дата открытия пока неизвестна.

Появление в Уфе магазина «Вкусвилл» – это хорошая новость для:

– вегетарианцев и веганов, так как в ассортименте много подобной продукции;

– тех, кто заботится об экологии, потому что «Вкусвилл» поддерживает вторичную переработку;

– людей с непереносимостью лактозы, глютена и так далее, так как там много предназначенной для них продукции в разных ценовых сегментах и хорошего качества.

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