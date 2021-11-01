Главврач детской больницы станет депутатом Госсобрания Башкортостана

На Гизатуллина завели уголовное дело из-за предоставления поддельного диплома. Его место в республиканском парламенте займет руководитель республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин. Он представляет партию «Единая Россия» и уже был депутатом в пятом созыве Госсобрания.

Спикер парламента Константин Толкачев заявил, что вопрос сохранения здоровья детей является одним из приоритетных для Госсобрания, поэтому опыт Ахметшина будет востребован.

Рустэм Ахметшин работает в медицинской сфере более 30 лет, с 2008 года возглавляет РДКБ.

В 2019 году медики РДКБ написали 10-страничное анонимное обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться с беспорядками в учреждении: по их словам, существуют серьезные проблемы во всех областях деятельности больницы, в том числе перебои в поставках лекарств, нехватка персонала, произвол со стороны руководства и неисправности в оборудовании.

Сотрудники просили провести расследование затрат больницы и лично Ахметшина. Тогда город инициировал проверки, привели ли они к каким-либо значительным результатам – неизвестно.