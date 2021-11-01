Уфа – на втором месте в рейтинге самых дорогих мегаполисов России

Первое место в рейтинге традиционно заняла Москва: 64% опрошенных назвали жизнь в городе дорогой. Однако это значительно меньше, чем в 2010 году, когда такую же оценку городу дали 87% жителей.

На втором месте в этом году – Уфа: жизнь в столице Башкортостана кажется дорогой 60% опрошенных.

Следом в рейтинге самых дорогих мегаполисов идет Казань (58%).

В том, что большие расходы предполагает жизнь в Краснодаре, убеждены 57% его жителей, в Ростове-на-Дону – 54%, в Волгограде – 52%. Екатеринбург выглядит дорогим городом в глазах каждого второго его жителя (50%). Санкт-Петербург и Красноярск оценили таким образом по 49% горожан, Омск – 47%, Самару – 46%.



Замыкают рейтинг самых дорогих мегаполисов России Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж, Пермь (38%) и Челябинск (28%).

В большинстве городов называют самой большой роскошью собственное жилье: так считают жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары и Перми.

Также на передний план в списке затрат выходят жилищно-коммунальные и другие услуги, бензин, вещи и бытовые товары, проезд на общественном транспорте.