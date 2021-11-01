18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Уфа – на втором месте в рейтинге самых дорогих мегаполисов России

Рейтинг самых дорогих городов-миллионников составлялся изданием Superjob посредством опроса, в котором приняли участие около 10 тыс. человек из 16 городов России.

js-invest.ru

Первое место в рейтинге традиционно заняла Москва: 64% опрошенных назвали жизнь в городе дорогой. Однако это значительно меньше, чем в 2010 году, когда такую же оценку городу дали 87% жителей.

На втором месте в этом году – Уфа: жизнь в столице Башкортостана кажется дорогой 60% опрошенных.

Следом в рейтинге самых дорогих мегаполисов идет Казань (58%).

В том, что большие расходы предполагает жизнь в Краснодаре, убеждены 57% его жителей, в Ростове-на-Дону – 54%, в Волгограде – 52%. Екатеринбург выглядит дорогим городом в глазах каждого второго его жителя (50%). Санкт-Петербург и Красноярск оценили таким образом по 49% горожан, Омск – 47%, Самару – 46%.

Замыкают рейтинг самых дорогих мегаполисов России Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж, Пермь (38%) и Челябинск (28%).

В большинстве городов называют самой большой роскошью собственное жилье: так считают жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары и Перми.

Также на передний план в списке затрат выходят жилищно-коммунальные и другие услуги, бензин, вещи и бытовые товары, проезд на общественном транспорте.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: