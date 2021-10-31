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Ноябрь в Уфе начнется с похолодания

Следующая неделя в Башкортостане объявлена выходной, так что у многих жителей будет достаточно времени, чтобы просто погулять и насладиться видами осенней Уфы. Рассказываем, в какие дни будет приятнее всего это делать. 

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, первого ноября, днем в Уфе еще будет до +8°, но со вторника (+5°) дневная температура пойдет на снижение и далее до субботы не будет теплее +3°.

По ночам ожидаются заморозки до -5°, осадков в дневное время до субботы не обещают.

Ранее в Башгидромете прогнозировали относительно теплый и сухой ноябрь:

«По сведениям Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в ноябре 2021 года по республике Башкортостан ожидается на 1-2° выше нормы (норма – -5,1°).

Месячное количество осадков в северной части республики ожидается меньше нормы, а в южной предполагается около нормы», – говорится в заявлении Башгидромета.

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