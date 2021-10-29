В Башкортостане справка о медотводе от вакцинации теперь действует только с отрицательным ПЦР-тестом

«Перечень необходимых для предъявления документов дополнен справкой о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Ее нужно представлять вместе со справкой об отрицательном результате лабораторного ПЦР-исследования, полученной не позднее чем за 72 часа», – говорится в новой редакции указа о введении в Башкортостане режима повышенной готовности.

Таким образом, в торговые центры, кинотеатры, фитнес-клубы и заведения общепита (вместительностью более 50 мест) люди, которые не могут привиться по состоянию здоровья, попадут только после сдачи ПЦР теста, а их в России не делают бесплатно (если нет подозрения на Covid-19).

Также при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.