В Уфе подорожает содержание ребенка в детсаду

С первого ноября 2021 года содержание одного ребенка повысится на 25 рублей и составит 151 рубль в день, то есть при пребывании ребенка в группе 21 день оплата составит 3171 рубль ежемесячно.

Мэрия связывает повышение оплаты с ростом цен на основные продукты питания в среднем более чем на 40% по сравнению с 2017 годом. Цены на услуги персонала за последние четыре года не повышались.

При этом Администрация города напоминает, что часть родительской платы компенсирует государство: 20% за одного ребенка, 50% за второго и 70% за третьего и последующих.