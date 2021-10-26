В Башкортостане поставщиков ресурсов будут штрафовать за неадекватные счета за коммунальные услуги

В прошлом отопительном сезоне в республике было допущено множество ошибок, в том числе и со стороны поставщиков тепла, которые привели к образованию неадекватных сумм в квитанциях. Но для получения перерасчета компании требовали от жителей самостоятельно проводить вычисления и подавать заявления.
Парламент республики внес в Госдуму законопроект, предусматривающий административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций и операторов по вывозу мусора за завышение счетов за коммунальные услуги.
Если инициативу поддержат в Госдуме, Госжилнадзор сможет контролировать процесс начисления оплаты коммунальных услуг и выписывать штрафы по итогам проверок.
На сегодняшний день вся ответственность ложится только на управляющие компании, поставщики ресурсов фактически не теряют ничего, даже если сами допускают ошибки. Тем временем, по словам спикера Парламента Константина Толкачева, ежегодно поступают десятки тысяч жалоб на завышенные платежи, а суммы перерасчетов измеряются десятками миллионов рублей.
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