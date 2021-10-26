В Башкортостане поставщиков ресурсов будут штрафовать за неадекватные счета за коммунальные услуги

Парламент республики внес в Госдуму законопроект, предусматривающий административную ответственность для ресурсоснабжающих организаций и операторов по вывозу мусора за завышение счетов за коммунальные услуги.

Если инициативу поддержат в Госдуме, Госжилнадзор сможет контролировать процесс начисления оплаты коммунальных услуг и выписывать штрафы по итогам проверок.

На сегодняшний день вся ответственность ложится только на управляющие компании, поставщики ресурсов фактически не теряют ничего, даже если сами допускают ошибки. Тем временем, по словам спикера Парламента Константина Толкачева, ежегодно поступают десятки тысяч жалоб на завышенные платежи, а суммы перерасчетов измеряются десятками миллионов рублей.