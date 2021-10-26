В Башкортостане могут запретить работу баров, клубов и ресторанов по ночам

Шестым пунктом в перечне предписано:

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации...

в) введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время».

Также в четвертом пункте указано:

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая...

г) введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра».

В случае поддержки властями республики этой меры новые ограничения, скорее всего, введут до 30 ноября 2021 года.