18+
  • Город
  • Город
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Город

В Башкортостане могут запретить работу баров, клубов и ресторанов по ночам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 20 октября 2021 года.

Шестым пунктом в перечне предписано:

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации... 

в) введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время».

Также в четвертом пункте указано:

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая...

г) введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра».

В случае поддержки властями республики этой меры новые ограничения, скорее всего, введут до 30 ноября 2021 года.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: