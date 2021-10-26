В Башкортостане могут запретить работу баров, клубов и ресторанов по ночам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 20 октября 2021 года.
Шестым пунктом в перечне предписано:
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации...
в) введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время».
Также в четвертом пункте указано:
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая...
г) введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра».
В случае поддержки властями республики этой меры новые ограничения, скорее всего, введут до 30 ноября 2021 года.
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