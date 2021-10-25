В хозяйствах Башкортостана из-за птичьего гриппа массово уничтожают домашнюю птицу

В начале октября стало известно, что в Туймазинском районе птичьим гриппом заразились гуси, которые содержались около озера, где обитают и дикие птицы, был введен карантин в двух населенных пунктах – селах Бушкураево и Николаевка.

Действуя по инструкции, ветеринарная служба изъяла и уничтожила всю домашнюю птицу в радиусе пяти километров от обнаруженных очагов заболевания.

Было сожжено более семи тысяч голов гусей и свыше двух тысяч голов индейки с ферм, а также более 1,4 тысячи голов птицы, изъятых у населения. Карантин в округе сохранится в течение 21 дня после уничтожения последней птицы.

В прошлом году вспышки были в Татарстане и Оренбургской области, в этом – в Челябинской области, но в Башкортостан болезнь раньше не приходила. Во всех хозяйствах республики под угрозой находятся порядка 12 млн птиц.