В Уфе ограничили движение транспорта по набережной

Администрация Уфы сообщает, что движение автотранспорта по набережной реки Белой, на участке от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской, будет закрыто до 26 октября включительно.

Ограничение введено в связи со строительством моста-вставки в створе улицы Воровского. Это может создать заторы в ближайшие дни, так как многие уже привыкли пользоваться этой дорогой для объезда ремонтируемой развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.

Ранее мы писали о том, что почти 700-метровый мост в створе улицы Воровского откроется чуть позже, чем планировалось изначально: техническое открытие состоится в ноябре 2021 года. Сейчас сам мост уже завершен, там проводятся испытания, обследования и другие дополнительные работы.