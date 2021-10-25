18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе ограничили движение транспорта по набережной

Работы, связанные со строительством моста, в ближайшее время негативно скажутся на ситуации на дорогах в центре Уфы.

ufacity.info

Администрация Уфы сообщает, что движение автотранспорта по набережной реки Белой, на участке от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской, будет закрыто до 26 октября включительно.

Ограничение введено в связи со строительством моста-вставки в створе улицы Воровского. Это может создать заторы в ближайшие дни, так как многие уже привыкли пользоваться этой дорогой для объезда ремонтируемой развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди.

Ранее мы писали о том, что почти 700-метровый мост в створе улицы Воровского откроется чуть позже, чем планировалось изначально: техническое открытие состоится в ноябре 2021 года. Сейчас сам мост уже завершен, там проводятся испытания, обследования и другие дополнительные работы.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: