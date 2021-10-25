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В Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения

На этой неделе в республике ожидаются сразу два этапа ужесточения противоэпидемических мер.

С 25 октября сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном в течение шести месяцев заболевании требуется при посещении розничных рынков (за исключением сельскохозяйственных, кооперативных и продовольственных).

Напомним, что при посещении общественных мест теперь, помимо справок, требуют предъявлять и паспорта.

Кроме того, с 27 октября перестанут пропускать людей со справками об отрицательном ПЦР-тесте.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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