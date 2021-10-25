В Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения

С 25 октября сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном в течение шести месяцев заболевании требуется при посещении розничных рынков (за исключением сельскохозяйственных, кооперативных и продовольственных).

Напомним, что при посещении общественных мест теперь, помимо справок, требуют предъявлять и паспорта.

Кроме того, с 27 октября перестанут пропускать людей со справками об отрицательном ПЦР-тесте.