В Уфе бывший депутат Госдумы скончался из-за Covid-19

Более месяца назад 56-летний Иршат Фахритдинов был госпитализирован с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией.
facebook.com/Рустем Ахмадинуров
Об этом сообщил вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров.
«Не верится, но сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России пятого и шестого созывов, полковника, прошедшего три войны Иршата Фахритдинова.
Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее... Спи спокойно, Иршат Юнирович. Искренние соболезнования родным и близким!» – написал Ахмадинуров в соцсетях.
Иршат Фахритдинов служил в МЧС России, участвовал в военных действиях в Афганистане, Чечне и Абхазии.
За последний год из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мэр Уфы Ульфат Мустафин и замглавы администрации Уфы Гульнара Валиева. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что потерял трех пожилых родственников из-за этой болезни.
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