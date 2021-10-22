В Уфе бывший депутат Госдумы скончался из-за Covid-19

Об этом сообщил вице-спикер Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

«Не верится, но сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России пятого и шестого созывов, полковника, прошедшего три войны Иршата Фахритдинова.

Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее... Спи спокойно, Иршат Юнирович. Искренние соболезнования родным и близким!» – написал Ахмадинуров в соцсетях.

Иршат Фахритдинов служил в МЧС России, участвовал в военных действиях в Афганистане, Чечне и Абхазии.

За последний год из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мэр Уфы Ульфат Мустафин и замглавы администрации Уфы Гульнара Валиева. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что потерял трех пожилых родственников из-за этой болезни.