В Башкортостане врач пойдет под суд за подделку Covid-сертификатов

По данным следствия, летом 2021 года 39-летняя врач внесла в документы заведомо ложные сведения о проведении медосмотра сотрудников салона красоты перед вакцинацией.

Далее она зарегистрировала этих людей в единой информационной системе как вакцинировавшихся, хотя по факту никто из них прививку не получал.

Взамен директор салона через посредника передал ей 33 тысячи рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело, следствие устанавливает причастность терапевта к другим подобным преступлениям.