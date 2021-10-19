В Башкортостане посещаемость торговых центров упала в 4 раза

С 12 октября 2021 года в торговые центры республики пускают только при предъявлении сертификатов и справок. Это значительно сказалось на их посещаемости.
Об этом на совещании в Правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.
«Я вчера ходил в торговый центр, спрашиваю у них, как дела – в четыре раза падение проходимости. Но в какой-то момент все равно эта ситуация изменится, потому что мы начали не с чистого листа, у нас уже полтора миллиона человек вакцинировано», – сказал Радий Хабиров.
Ранее мы писали о том, что, по словам главы региона, коронавирусные ограничения снимут тогда, когда будет привито достаточное для достижения коллективного иммунитета количество жителей республики и волна коронавируса пойдет на спад.
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