В Башкортостане могут начать требовать предъявлять паспорт вместе с сертификатом о прохождении вакцинации

Якобы в ближайшее время в правительстве могут подписать указ о требовании предъявления паспорта вместе с сертификатом о прохождении вакцинации или справками при посещении большинства общественных мест. Официально мера еще не анонсирована.

Она связано с тем, что многие жители просто распечатывают или хранят в электронном виде чужие сертификаты. На данный момент в некоторых случаях охранники пытаются проверять информацию, сверяя с посетителями данные, указанные в сертификате, но в основном такой метод работает.

С 18 октября меры распространятся на салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны, бары и кафе (где более 50 посадочных мест). Теперь в них можно попасть только при предъявлении справки или сертификата о прохождении вакцинации, о недавно перенесенном заболевании, наличии медотвода либо об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.

С 27 октября справки об отрицательном ПЦР-тесте приниматься в указанных местах не будут, то есть посещать их смогут только привитые, переболевшие и имеющие медотвод.