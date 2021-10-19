В Уфе снова перенесли дату открытия улицы Комсомольской

Позже дата технического открытия была перенесена на 15 сентября и теперь – на 20 ноября. Об этом 19 октября на совещании в мэрии сообщил начальник Дорожного управления Константин Паппе.

По его словам, сейчас на Комсомольской модернизируют светофоры, обустраивают освещение, пешеходные переходы и технические полосы, завершают укладку асфальта. К 20 ноября все работы по контракту должны быть завершены.

Ранее Радий Хабиров сообщил о том, что реконструкция улицы затянулась из-за ошибки в проекте: не был учтен вынос линий электропередачи.