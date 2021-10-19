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Назначен новый начальник Финансового управления администрации Уфы

19 октября на совещании в администрации Уфы Сергей Греков представил своего нового заместителя, который будет отвечать за экономические вопросы.

facebook.com/Рустам Галеев

Им стал 38-летний выпускник БГАУ Рустам Галеев. Галеев родился в Туймазинском районе, окончил экономический факультет, работал в «Газпроме» и в 2016-2018 годах – в республиканском Фонде развития и поддержки малого предпринимательства, после этого возглавил АО «Региональная лизинговая компания».

В администрации Уфы Галеев будет заниматься вопросами промышленности, инвестиций и торговли. Его первая задача на новом посту – распределение финансов на подготовку к празднованию 450-летия города.

До недавнего времени эту должность занимала Гульнара Валиева. 15 октября стало известно, что она скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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