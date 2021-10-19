Назначен новый начальник Финансового управления администрации Уфы

Им стал 38-летний выпускник БГАУ Рустам Галеев. Галеев родился в Туймазинском районе, окончил экономический факультет, работал в «Газпроме» и в 2016-2018 годах – в республиканском Фонде развития и поддержки малого предпринимательства, после этого возглавил АО «Региональная лизинговая компания».

В администрации Уфы Галеев будет заниматься вопросами промышленности, инвестиций и торговли. Его первая задача на новом посту – распределение финансов на подготовку к празднованию 450-летия города.

До недавнего времени эту должность занимала Гульнара Валиева. 15 октября стало известно, что она скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом.