Радий Хабиров заступился за полицейских, задерживающих тех, кто не соблюдает ограничения

В последнее время в соцсетях появилось множество видео с жестким задержанием сотрудниками правоохранительных органов жителей, которые пытались пройти в транспорт или торговые центры без сертификатов.

«К сожалению, не все люди понимают важность и значимость этих норм. Нам, конечно, нужно людей убеждать.

Но при этом хочу сказать: власть она на то и власть, что если она приняла решение, то должна обеспечивать его всеми мерами государственного управления и принуждения.

И вот эти факты, когда наших сотрудников полиции начали обвинять в том, что они свирепствуют, задержали мужчину, задержали женщину, не дали ей проехать междугородним транспортом... Все обязаны выполнять эти положения.

Точно так же, как мне докладывали, владельцы торгового центра в Ишимбае заявили, что не будут нормы соблюдать. Не будете – не надо, значит, будем закрывать. Мы живем в очень сложное время. Идет рост больных, люди умирают, поэтому нам с этим надо бороться и быть уверенными в своей правоте и в том, что мы делаем», – сказал Радий Хабиров.