Радий Хабиров заступился за полицейских, задерживающих тех, кто не соблюдает ограничения

18 октября на совещании в правительстве республики Радий Хабиров высказался касательно принципиального отказа некоторых жителей и организаций от соблюдений новых коронавирусных ограничений.
В последнее время в соцсетях появилось множество видео с жестким задержанием сотрудниками правоохранительных органов жителей, которые пытались пройти в транспорт или торговые центры без сертификатов.
«К сожалению, не все люди понимают важность и значимость этих норм. Нам, конечно, нужно людей убеждать.
Но при этом хочу сказать: власть она на то и власть, что если она приняла решение, то должна обеспечивать его всеми мерами государственного управления и принуждения.
И вот эти факты, когда наших сотрудников полиции начали обвинять в том, что они свирепствуют, задержали мужчину, задержали женщину, не дали ей проехать междугородним транспортом... Все обязаны выполнять эти положения.
Точно так же, как мне докладывали, владельцы торгового центра в Ишимбае заявили, что не будут нормы соблюдать. Не будете – не надо, значит, будем закрывать. Мы живем в очень сложное время. Идет рост больных, люди умирают, поэтому нам с этим надо бороться и быть уверенными в своей правоте и в том, что мы делаем», – сказал Радий Хабиров.
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