Башкортостан вошел в топ-10 регионов с наиболее жесткими коронавирусными ограничениями

На первом месте рейтинга оказалась Москва: там ограничена работа общепита, салонов красоты и так далее, урезано проведение массовых мероприятий, есть обязательная самоизоляция для отдельных категорий жителей, но не проверяют наличие справок.

Башкортостан в рейтинге пока расположился на шестой позиции: в регионе проверяют QR-коды, многие учащиеся и работники переведены на удаленку, ограничены пользование общественным транспортом, проведение массовых мероприятий, работа общепита и посещение салонов красоты и других заведений.

Топ-10 регионов с наиболее жесткими коронавирусными ограничениями:

1. Москва

2. Калининградская область

3. ЯНАО

4. Самарская область

5. ХМАО

6. Башкортостан

7. Белгородская область

8. Чувашия

9. Курская область

10. Ленинградская область

Стоит отметить, что в рейтинге учитывались только ограничения, действовавшие в период с седьмого по 13 октября. С 18 октября в республике вступит в силу новый пакет ограничений: меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе (где более 50 посадочных мест).

С 27 октября справки об отрицательном ПЦР-тесте приниматься в указанных местах не будут, то есть посещать их смогут только привитые и имеющие медотвод.

Все эти ограничения распространяются только на людей старше 18 лет.