В «БашРТС» предложили оплачивать отопление в рассрочку

В 2020-2021 годах в республике был скандал, связанный с работой поставщиков ресурсов: жителям начислялись непомерные суммы за отопление. В основном это было связано с плохой работой управляющих кампаний: несовпадением фактических и заявленных жилых площадей, неполадками в приборах учета и плохой теплоизоляцией домов.

В ресурсных компаниях заявили, что не могут гарантировать, что в этом отопительном сезоне не повторится прошлогодняя история.

«Сократить плату мы не можем. Надзорный орган подтвердил: начисления корректны. На сегодняшний день законодатель устанавливает четкие рамки, когда и при каких условиях ресурсник может предложить рассрочку для жителей.

Мы же сами, как правило, выбираем, в какой квартире жить. Звонило множество пенсионеров, живущих в трехкомнатных квартирах по 75 квадратных метров», – заявила представитель «БашРТС».

В конце сентября в республике резко похолодало и жители начали требовать дать тепло в жилые дома и соцобъекты, однако из-за этого во все МКД, не оборудованные общедомовыми счетчиками, пришли счета по отоплению за весь сентябрь. Сейчас многие приходят в офисы поставщиков тепла, чтобы получить разъяснения по платежкам.