В Башкортостане организации будут штрафовать за непривитых сотрудников

Руководство организаций и учреждений Башкортостана, относящихся к сферам, перечисленным в постановлении, обязано проконтролировать вакцинацию всех сотрудников до 18 декабря 2021 года.

Об этом 14 октября в эфире «БСТ» сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Анна Казак. Если в организации обнаружат непривитый персонал, на нее будет наложен штраф. Напомним, что работодатель имеет право отстранить сотрудника без сохранения заработной платы, но не имеет права его увольнять.

В постановлении приводился список категорий людей, подлежащих обязательной вакцинации:

1. люди в возрасте 60 лет и старше;

2. работники медицинских, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций;

3. работники образовательных организаций;

4. люди, проживающие в организациях социального обслуживания;

5. работники в сфере транспорта;

6. сотрудники правоохранительных органов и пограничники;

7. вахтовики и волонтеры;

8. военнослужащие и призывники;

9. работники всей сферы услуг, в том числе магазинов, парикмахерских, ателье, общепита, страхования, ЖКХ, театров, музеев, детских центров, гостиниц, аптек, услуг доставки, охраны, ремонта автомобилей, клининга и так далее.

10. государственные служащие;

11. студенты, проходящие практику вне вузов.