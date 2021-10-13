В Уфе следователи проводят проверку из-за планов по застройке лесопарковой зоны

Активисты утверждают, что была одобрена застройка части лесопарковой зоны в Уфе без проведения общественных слушаний.

Ранее этим вопросом заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин, поручив проверить информацию о незаконной застройке в Уфе.

Дело еще не возбуждено, пока что следователи проверяют законность принятия решений, анализируют документы и проводят опросы в мэрии Уфы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.