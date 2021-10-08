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В Уфе прошел суд по иску жителей республики против Радия Хабирова

Верховный суд Башкортостана рассмотрел дело жителей республики против ее главы Радия Хабирова.

instagram.com/khabirovradii

Иск еще в августе был подан от имени девяти жителей республики: они пытаются оспорить некоторые изменения в указе о режиме повышенной готовности.

Истцы требуют отозвать поправки в указ, запрещающие посещение мероприятий и заведений без справки о вакцинации, основываясь на том, что глава республики якобы не обладает полномочиями для установления таких ограничений.

Сам Радий Хабиров на заседании не присутствовал, но были его представители.

Суд заключил, что поправки, о которых шла речь, недействительны с начала сентября, так что производство по этому делу закрыто.

Однако недавно группа жителей подала иск с требованием принять недействительными и недавние поправки, принятые первого октября – он еще не рассматривался.

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