В Уфе прошел суд по иску жителей республики против Радия Хабирова

Иск еще в августе был подан от имени девяти жителей республики: они пытаются оспорить некоторые изменения в указе о режиме повышенной готовности.

Истцы требуют отозвать поправки в указ, запрещающие посещение мероприятий и заведений без справки о вакцинации, основываясь на том, что глава республики якобы не обладает полномочиями для установления таких ограничений.

Сам Радий Хабиров на заседании не присутствовал, но были его представители.

Суд заключил, что поправки, о которых шла речь, недействительны с начала сентября, так что производство по этому делу закрыто.

Однако недавно группа жителей подала иск с требованием принять недействительными и недавние поправки, принятые первого октября – он еще не рассматривался.