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В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам первой недели октября 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 27 сентября по четвертое октября сильнее всего подорожали: помидоры (12%), яйца (8%), колбаса полукопченая (5,1%) и шоколадные конфеты (3,9%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на консервы мясные и овощные для детского питания (3,6% и 3,4%), куриное мясо (2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – лук (2,1%), яблоки (1,8%) и капуста и черный чай (по 1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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