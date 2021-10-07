В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 27 сентября по четвертое октября сильнее всего подорожали: помидоры (12%), яйца (8%), колбаса полукопченая (5,1%) и шоколадные конфеты (3,9%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на консервы мясные и овощные для детского питания (3,6% и 3,4%), куриное мясо (2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – лук (2,1%), яблоки (1,8%) и капуста и черный чай (по 1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.