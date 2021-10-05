В Башкортостане в кинотеатры и ночные клубы не пустят со справкой об отрицательном ПЦР-тесте

«Культурные учреждения продолжат свою работу в обычном режиме. Дело лишь в том, что с четвертого октября посещать их можно при наличии действующего сертификата о вакцинации против Сovid-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательного результата методом ПЦР.

Надо отметить, что справка об отрицательном результате ПЦР не будет действовать для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, домов и дворцов культуры, ночных клубов, дискотек, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий», – говорится в сообщении Минкульта.

Напомним, что с 12 октября вступят в силу ограничения в отношении торговых центров, частных музеев, выставочных залов, библиотек, кинотеатров, концертных залов; без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».

С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе (где более 50 посадочных мест).