Минздрав Башкортостана: запас коечного фонда есть, угрозы неоказания медицинской помощи нет

«Дополнительно развернут терапевтический корпус в Уфе в тринадцатой больнице, открываем госпитали во всех межрайонных центрах.

Запас коечного фонда есть, угрозы неоказания медицинской помощи нет», – сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Ранее в Минздраве рассказали о планах строительства еще двух инфекционных центров в республике. Пока что коечный фонд расширяется за счет площадей городских больниц. Из-за наплыва заболевших Covid-19 в Башкортостане пришлось приостановить диспансеризацию.

По состоянию на первое октября было свободно только 0,8% коечного фонда, четвертого октября – 7,1%.