В Башкортостане продолжают дорожать овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 20 по 27 сентября сильнее всего подорожали: помидоры (17,9%), огурцы (8%), яйца (4,3%) и вермишель (3,9%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на картофель (2,6%), колбасу (2,5%), черный чай (2,3%), сметану и сосиски (по 2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – детские фруктовые консервы (2,4%), детские мясные консервы (2%), творог (1,6%) и морковь (1,1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.