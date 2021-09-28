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В Уфе жильцы 31 дома подписали отказ от подключения к отоплению

28 сентября на совещании в мэрии начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Аскар Батталов рассказал о начале отопительного сезона в городе.

По словам Батталова, к отоплению уже подключено 99% жилых домов и соцобъектов Уфы, включая все школы и детсады.

Жильцы 31 МКД собрали подписи против подключения к отоплению до начала октября. Это связано с тем, что не во всех домах установлены общедомовые счетчики, а по правилам в таком случае, даже если тепло подается на неделю, платить по тарифу жильцам приходится за весь месяц.

Ранее замминистра ЖКХ Башкирии Марат Шангареев заявил, что домов, не оборудованных счетчиками, в Уфе порядка 1200. Несмотря на это, менять тарифные планы и делать расчеты по количеству дней власти не собираются.

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