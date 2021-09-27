В Башкортостане в 730 детских организациях выявлены случаи заболевания Covid-19

Во многих муниципалитетах республики половину школьников переводят на дистанционное обучение, однако некоторые школы все равно вынуждены уходить на карантин.
«Эпидситуация по коронавирусной инфекции напряженная, в связи с этим мы принимаем меры в том числе и по школам, потому что дети активно болеют сейчас.
В 730 детских организациях выявлены случаи заболевания, те из них, где зарегистрировано более пяти случаев, уводятся на карантин. На сегодняшний день карантин введен в 768 классах 279 школ.
На этой неделе и в течение двух последующих недель будут проводиться рейды по школам и детским садам. 67 уже проверены, мы выявляем нарушения и выдаем предписания», – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Казак 27 сентября на совещании в правительстве.
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