В Башкортостане эпидемический порог по ОРВИ превышен на 98,4%

«Мы уже вступили в сезон эпидподъема по ОРВИ. Сейчас превышен эпидемический порог на 98,4%, что на 38,2% выше показателя прошлой недели», – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Казак.

По словам Казак, исследования пока не выявляют заболевания гриппом, но обычно в регионе им начинают болеть в декабре. Выявлены вирусы парагриппа, аденовирусы и RS-вирусы.

Также в республике растет количество случаев госпитализации с пневмонией, в более чем 59% случаев она вызвана коронавирусной инфекцией.