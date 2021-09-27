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В Башкортостане эпидемический порог по ОРВИ превышен на 98,4%

Республиканское отделение Роспотребнадзора отчиталось об эпидемиологической ситуации в регионе.

«Мы уже вступили в сезон эпидподъема по ОРВИ. Сейчас превышен эпидемический порог на 98,4%, что на 38,2% выше показателя прошлой недели», – сообщила глава Роспотребнадзора Анна Казак.

По словам Казак, исследования пока не выявляют заболевания гриппом, но обычно в регионе им начинают болеть в декабре. Выявлены вирусы парагриппа, аденовирусы и RS-вирусы.

Также в республике растет количество случаев госпитализации с пневмонией, в более чем 59% случаев она вызвана коронавирусной инфекцией.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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