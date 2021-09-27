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Минфин Башкортостана выделяет по 50 млн рублей в неделю на лекарства от Covid-19

Глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве 27 сентября поднял вопрос финансирования лечения коронавируса в больницах.

«Я разговаривал с руководителями ряда лечебных заведений, они говорят: "Радий Фаритович, мы спокойно выдержим, все нормально, помогите с лекарствами". Я прошу Минфин немедленно выделять денежные средства. Не допускайте такого, чтобы не было лекарств.

Там простая логика: как только мы перестаем выдавать бесплатные лекарства, сразу идет перегруз госпиталей. Два госпиталя работают, оба переполнены, и хорошо, что они у нас есть», – сказал Радий Хабиров.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подтвердил, что еженедельно из бюджета на лекарства от коронавируса выделяется по 50 млн рублей.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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