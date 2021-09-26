18+
  • Город
  • Город
Город

В Уфе экстренно эвакуировали два торговых центра

Местные СМИ сообщают о том, что срочно эвакуировали торговые центры «Планета» и «Акварин», на улицу вывели несколько сотен человек.

ufa.planeta-mall.ru

При этом из «Планеты», где расположен аквапарк, сработала пожарная сигнализация и выводили детей, наспех завернутых в покрывала, так как времени одеваться не было.

По текущей информации, в полицию поступили сообщения о минировании. К обоим ТЦ выехали кинологи с собаками и саперы, руководство «Планеты» уже заявило, что сообщения о минировании оказались ложными. Через некоторое время ТРЦ продолжил работу в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что сообщения об угрозе теракта поступили в школы. Родителям разослали сообщения с просьбой забрать детей от здания дворца детского и юношеского творчества «Орион». Тогда сообщения также оказались ложными.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: