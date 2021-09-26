В Уфе экстренно эвакуировали два торговых центра

При этом из «Планеты», где расположен аквапарк, сработала пожарная сигнализация и выводили детей, наспех завернутых в покрывала, так как времени одеваться не было.

По текущей информации, в полицию поступили сообщения о минировании. К обоим ТЦ выехали кинологи с собаками и саперы, руководство «Планеты» уже заявило, что сообщения о минировании оказались ложными. Через некоторое время ТРЦ продолжил работу в обычном режиме.

Ранее мы писали о том, что сообщения об угрозе теракта поступили в школы. Родителям разослали сообщения с просьбой забрать детей от здания дворца детского и юношеского творчества «Орион». Тогда сообщения также оказались ложными.