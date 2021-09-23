В Башкортостане резко похолодает

С 23 по 26 сентября в республике ожидается умеренно теплая погода, днем воздух будет прогреваться до 11-17°, ночью – 2-8°.

26 и 27 сентября прогнозируют прохождение холодного атмосферного фронта по территории Башкортостана. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до -1, -6°, днем до +4, +9°.

В Уфе, по данным Гидрометцентра, в понедельник, 27 сентября будет до +9° днем, во вторник и в среду – до +7°.