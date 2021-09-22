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В Башкортостане учреждения культуры вводят коронавирусные ограничения

Вслед за Минобр и Минспорта о возвращении ограничений объявил и республиканский Минкульт.

С 27 сентября посетить спектакли и концерты можно будет только при наличии сертификата (справки) о прохождении вакцинации от Covid-19, справки о перенесенном за последние полгода заболевании либо о наличии противопоказаний к вакцинации.

Если нет возможности предъявить что-либо из этого, билеты можно будет сдать на кассе.

По-прежнему обязательны ношение масок и соблюдение социальной дистанции, а также контроль температуры у посетителей.

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